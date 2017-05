Rochedinho realiza 2ª edição da Festa do Queijo no próximo sábado

A Subprefeitura do Distrito de Rochedinho, por meio da Prefeitura de Campo Grande, está apoiando a II Festa do Queijo, que acontece no dia 13 de maio, a partir das 18 horas. Iniciada há um ano, a festa objetiva fortalecer e gerar renda na comunidade por meio da venda de queijos e produtos típicos da região.

Idealizador do evento, o Padre Alfreu Gomes, revela que desde que iniciou seus trabalhos na paróquia buscou uma forma de criar uma identidade para o distrito e estimular a comunidade ao empreendedorismo. “Quando cheguei a Rochedinho, a comunidade estava sem assistência religiosa. Cheguei lá e vi a comunidade apagada, vi que precisava fazer alguma coisa. Pedi a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que me iluminasse com uma ideia e veio a possibilidade da festa do queijo”, conta.

E assim surgiu o evento, que espera se tornar tradição no estado, como outras festas do interior. Unindo os moradores e visitantes. Criando uma identidade para o Distrito de Rochedinho. E gerando renda para a comunidade.

Para o pároco, o apoio da prefeitura é fundamental para a realização do evento. “O Distrito precisa se fortalecer e o poder público que nos dá este aval para a festa acontecer, que nos dá condições legais para a festa”, frisa.

Já o subprefeito do Distrito de Rochedinho, Silvio Santos, pontua a importância de se criar uma identidade para a região. “Muitos municípios do interior como Anastácio, que tem a festa da farinha, Maracaju, a da linguiça, São Gabriel, do porco do rolete, e agora o Distrito de Rochedinho inova e traz a festa do queijo”, salienta.

Silvio Santos ainda pontua a importância da geração de renda com a festa. “O distrito é pequeno e tem uma economia pequena. Esse tipo de evento faz o dinheiro girar, levando possibilidade de melhorias aos moradores”, afirma.

Os valores arrecadados em cada barraquinha ficam com o próprio promotor da mesma. Vão ter no evento barraquinhas de derivados de leite (requeijão, muçarela e queijo de cabra), pão de queijo, geléias, doces, cachorro quente, arroz de carreteiro, espetinho, linguiça com mandioca, rapadura de Furnas do Dionízio, tapioca e muitas outras.

Haverá ainda um bingo com a premiação de 3 leitoas (uma por cartela), 1 carneiro e uma vaca. As cartelas vão custar R$ 10,00 e serão vendidas na hora. O dinheiro arrecadado no bingo será para as obras da igreja.

