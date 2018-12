River critica decisão sobre final da Libertadores em Madri

O River Plate divulgou comunicado hoje (1º) ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em que condena a decisão de mudar a sede da partida de volta da final da Taça Libertadores com o Boca Juniors para o estádio Santiago Bernabéu, em Madri A disputa deve ocorrer na primeira semana de dezembro.

A iniciativa foi provocada por um episódio de violência envolvendo os dois clubes. No último dia 24, torcedores do River atacaram o ônibus onde estavam os jogadores do Boca e vários atletas ficaram feridos. O fato levou ao cancelamento do jogo e, em seguida, à transferência da final para a Espanha.

"O clube entende que a decisão desnaturaliza a competição, prejudica quem adquiriu ingressos e afeta a igualdade de condições, a partir da perda da condição de mandante [do jogo]", diz o texto, publicado na íntegra por diversos meios de comunicação da Argentina.



O jogo de ida, disputado no dia 10 de novembro, no estádio La Bombonera, terminou empatado em 2 a 2. Duas semanas, depois, o ataque com pedras e garrafas de torcedores do River ao ônibus que levava a delegação do Boca, provocou o adiamento do jogo, primeiro em horas, depois em um dia, até a suspensão.



"A responsabilidade pela falha da operação de segurança do dia 24 deste mês, ocorrida fora do perímetro montado pelo evento, foi, pública e notoriamente, assumida abertamente pelas mais altas autoridades do país", diz a direção do River, que se isentou de qualquer responsabilidade pelos atos de vandalismo e violência.



O texto ainda lembra que mais de 66 mil pessoas aguardaram dentro do estádio Monumental de Núñez, por cerca de oito horas, até que fosse tomada a decisão de adiar o jogo, e que se nega ao público, "injustificadamente", a possibilidade de ver o jogo de perto, devido à distância do novo local e aos custos de uma viagem.



"São graves e severos os prejuízos para os sócios e torcedores do River, que adquiriram seus ingressos com enorme esforço econômico para o jogo programado para o dia 24 e que se vêem seriamente prejudicados e discriminados por esta decisão", acrescenta o comunicado.



De acordo com a direção do clube, a decisão de levar o jogo para o Santiago Bernabéu é "desigual, injusta e nociva" para os torcedores argentinos e não encontra justificativa, inclusive, nas normas disciplinares da Conmebol.



"Por tais motivos, nos reservamos a exercer todas as ações que ajudem o River, na defesa de seus legítimos interesses", conclui o texto, assinado pelo presidente do clube, Rodolfo D'Onofrio, e pelo secretário, Ignacio Villarroel.

*Com informações da EFE