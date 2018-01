Rio Verde Folia 2018 terá apoio do governo do estado e município prepara grande festa

De acordo com a Assessora Especial de Turismo e Meio Ambiente, Vanusa Lopes da Silveira, o objetivo do governo municipal é ampliar o fomento ao turismo no município, mas de forma profissional - Divulgação

Depois de ter sido cogitado que não seria realizado, o tradicional carnaval de Rio Verde de Mato Grosso-MS, acontecerá nos dias 10/11 e 12/02/2018, na Praça das Américas no centro da cidade.

Para isso a prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso-MS, por intermédio da Assessoria Especial de Cultura juntamente com a Assessoria Especial de Turismo e Meio Ambiente, estão empenhadas na realização da festa, que este ano tem o tema “Rio Verde Folia – Carnaval 2018” e promete ser uma grande festa.

Serão três noites e uma matinê na Avenida Barão do Rio Branco/Praça das Américas, onde a animação ficará por conta da Banda Oásis do estado do Paraná, visando oferecer aos moradores e turistas uma ótima opção para aproveitar a festa e movimentar o comércio local durante a festa, avalia a Assessora de Cultura, Iria Maciak, que destaca a estrutura de palco, o conjunto de som e iluminação além de camarotes open bar e outros aparatos tecnológicos que com certeza vão abrilhantar o Rio Verde Folia 2018.

Este tradicional evento realizado no município atrai foliões de vários municípios do Estado, principalmente da região norte do Mato Grosso do Sul, que aproveitam o carnaval e as belezas naturais do município como as cachoeiras, balneários e até o majestoso Pantanal. A maioria dos turistas permanecem na cidade, hospedados em pousadas, hotéis e campings que o município dispõe. Pela noite a festa é na praça, enquanto durante o dia, o descanso e o relax fica por conta das inúmeras cachoeiras do rio que dá nome à cidade.

A mudança no formato da festa, segundo a Assessora Especial de Cultura Iria Maciak, faz parte da filosofia de responsabilidades fiscal e social do prefeito Mario Kruger (PSC), que tem feito grandes esforços para manter as contas do município em dia, o que não ocorre com várias cidades brasileiras, prejudicadas pela crise político-econômica do País.

Segundo informou Iria Maciak, ele abriu mão do investimento para a programação para que os problemas orçamentários, já bastante preocupantes no município, não causem problemas maiores ao funcionalismo, assim como os projetos em favor dos cidadãos.

“Fomos atrás de parcerias e através do Fundação de Turismo e Cultura e fomos contemplados com o apoio do Governo do Estado que bancará todo o custo para a realização do nosso carnaval, que será com certeza, uma festa familiar, onde as pessoas levarão seus filhos para brincar na matinê no domingo dia 12 a partir da 16h30 e durante a três noites de festa com muita diversão e segurança”, afirmou Iria Maciak.

Segurança e infraestrutura

De acordo com a Assessora Especial de Turismo e Meio Ambiente, Vanusa Lopes da Silveira, o objetivo do governo municipal é ampliar o fomento ao turismo no município, mas de forma profissional.

Além disso pensando na tranquilidade e segurança dos foliões tanto na avenida Barão do Rio Branco e no entorno da praça, está sendo preparado todo um aparato de segurança, que disporá de efetivo reforçado por seguranças privados que irão trabalhar em consonância com a PM. Além disso, o município contará com uma equipe dos Bombeiros que estarão na cidade nos dias de festa.

“A Prefeitura está determinada a garantir estrutura da melhor qualidade, oferecendo aos foliões uma ótima opção para aproveitar a festa e movimentar o comércio local durante a festa, por isso precisamos fazer um planejamento, a fim de se refletir em desenvolvimento da economia local e aumento do número de turistas nos visitando". Explicou Vanusa da Silveira.