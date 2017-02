Rio transborda e deixa dois bairros de São Paulo em estado de alerta

Um córrego e um rio transbordaram na zona leste da capital paulista por causa da chuva que atingiu a capital na tarde de hoje (6), deixando as subprefeituras da Penha e de Itaquera em estado de alerta para alagamentos. O córrego Franquinho, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara com a Avenida São Miguel, transbordou por volta das 19h20, na Penha. Em Itaquera, o Rio Verde, na Rua Cunha Porã, transbordou às 19h30.

Os demais bairros da cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Parte da capital decretou o estado às 17h45 e, às 18h30, o restante também já estava em atenção. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada à forte).

Às 19h40, eram dez pontos de alagamento intransitáveis na cidade, espalhados por todas as regiões.

Segundo o CGE, as áreas de instabilidade formadas pela alta disponibilidade de umidade e pelo forte calor continuam atuando com forte intensidade na capital paulista. Imagens do radar meteorológico mostraram precipitação com potencial para queda de granizo em toda a zona leste e na zona norte, nos bairros de Anhanguera e Perus.

No centro e nas zonas oeste, sul e sudeste o predomínio é de precipitação leve por vezes moderada. Conforme previsão dos meteorologistas do CGE, dentro da próxima meia hora as chuvas permanecem com forte intensidade e lento deslocamento.

