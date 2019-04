Rio tem um estupro a cada duas horas; 70% das vítimas são menores de idade

Números do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelam que 4.543 mulheres foram vítimas de estupro no ano passado no Estado, das quais 70% eram menores de idade. Os dados indicam que o Rio registra, em média, um estupro a cada duas horas.

As informações estão no Dossiê Mulher, divulgado pelo instituto na manhã desta terça-feira, dia 30, e são referentes às ocorrências de 2018. O documento mostra ainda que, no ano passado, 71 mulheres foram vítimas de feminicídio.

Foram registradas também 288 tentativas de feminicidio. De acordo com o levantamento, 62% dos crimes ocorrem dentro da casa das vítimas e 56% dos autores são companheiros ou ex-companheiros delas.

As maiores vítimas continuam sendo as mulheres negras. Elas são 59% do total, contra 33% de brancas.