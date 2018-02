Rio tem previsão de chuva durante toda a semana

Chuva forte atinge o Rio de Janeiro - Arquivo Agência Brasil - Arquivo/Agência Brasil

O serviço Alerta Rio do Centro de Operações da prefeitura informou, nesta terça-feira (27), que áreas de instabilidade contribuem para a formação de núcleos de chuva moderada a forte que atuam na Baixada Fluminense e nas zonas norte e oeste da capital fluminense. A previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.



De acordo com o serviço de meteorologia Climatempo, a circulação de ventos sobre o Brasil pode piorar a situação do Rio, que passará por uma concentração de ar úmido e quente, favorecendo a formação de nuvens carregadas. Com isso, a previsão até o fim da semana é de pancadas de chuva frequentes sobre o estado do Rio e de risco de chuva forte.

Para amanhã (28), a expectativa é de chuva, principalmente, à tarde e à noite. Já na quinta e na sexta-feira, o panorama se agrava, e a pressão atmosférica deve aumentar o risco de temporais.

Nesta terça-feira (27), os bairros de Anchieta, Piedade, Ilha do Governador e Irajá, na zona norte, e Bangu, na zona oeste, já registraram chuva moderada e forte. A situação mais intensa foi em Bangu. Conforme o Alerta Rio, foram 11,4 milímetros (mm), apenas em 15 minutos, entre as 16h45 e as 17h, o que, tecnicamente, é considerado chuva forte.

Segundo o Climatempo, novas áreas se formaram no litoral fluminense e, depois de avançar por Minas Gerais, atingiram o interior fluminense, o que provocou chuva forte, mais uma vez, em várias regiões do estado do Rio de Janeiro.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais registrou entre as 13h50 e as 16h50, o volume de 48,8 mm em Valença, no sul do estado. Na região serrana, das 15h50 às 16h50, choveu 27,9 mm em Petrópolis. Há nuvens carregadas também sobre o Grande Rio e risco de temporais até a noite em todas as regiões fluminenses.

Conforme o Climatempo, há possibilidade de transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de encosta.