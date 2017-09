Rio tem operação contra crime organizado na Baixada Fluminense

A Secretaria de Segurança do Rio, através da Polícia Civil e com apoio das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal, deu início no final da madrugada de hoje (27) a uma operação integrada nas comunidades do Barro Vermelho, Sapinho e Gerusa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As forças de segurança cumprem mandados de segurança e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, contra o crime organizado que age na região.

Para garantir a entrada e saída de moradores, as tropas das Forças Armadas fazem um cerco em algumas áreas e estão atuando no controle das vias de acesso às comunidades, com pontos estratégicos de controle e revista.

Essa operação não tem ligação com o Plano Nacional de Segurança Pública, realizado pelas Forças Armadas e as forças de segurança estaduais na favela da Rocinha, na zona sul do Rio, desde a última sexta-feira (22).

Veja Também

Comentários