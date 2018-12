Rio tem dia de sol forte, mas pode ter chuva no Natal    

O Rio de Janeiro está no terceiro dia do verão, neste domingo (23), com praias lotadas, mar calmo e água do mar em 20 graus Celsius (ºC). De acordo com o Sistema de Alerta Rio, da prefeitura carioca, a temperatura máxima hoje, está prevista para 36°C, mas a passagem de uma frente fria pelo oceano mudará o tempo no final do dia, com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva à noite, podendo chegar acompanhada de raios e rajadas de vento forte. O Sistema de Alerta Rio indica que na véspera e no dia de Natal será de chuva no Rio.

Na segunda-feira (24), véspera de Natal, a passagem desta frente fria pelo oceano e a formação da zona de convergência de umidade manterão o tempo instável na cidade do Rio. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, podendo apresentar intensidade forte e raios. As temperaturas estarão em declínio.

Na terça-feira de Natal (25), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente e a atuação de uma zona de convergência de umidade sobre a Região Sudeste deixarão o céu nublado a encoberto, com temperaturas amenas, e previsão de chuva moderada, ocasionalmente forte, ao longo do dia, perdendo intensidade a partir da noite.

Policiamento

Com as praias lotadas neste domingo, a Operação Verão, esquema de segurança montado pelas forças de segurança para dar tranquilidade aos banhistas, está com mais de 400 homens da Polícia Militar e mais de 500 da Guarda Municipal. O patrulhamento se estende da Praia do Flamengo, na zona sul até o Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade.