Rio tem dia de sol forte, mas frente fria chega à cidade nas próximas horas

O município do Rio teve uma quarta-feira de sol forte, com a temperatura máxima ultrapassando os 35° Celsius (°C). Nas primeiras horas, houve névoa em pontos isolados da cidade, mas, ao longo do dia, o predomínio foi de céu claro e sem ocorrência de chuva. As temperaturas subiram – a máxima registrada foi 35,2°C na Estação Irajá, às 15h30, e a mínima, 14,7°C na Estação Alto da Boa Vista às 5h15.

Nesta quinta-feira (31), o tempo começa a mudar, com a entrada de uma frente fria, que chegará trazendo ventos moderados a fortes e pancadas de chuva.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, já para esta madrugada, está prevista a intensificação dos ventos, com rajadas moderadas a fortes. Na parte da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade. O tempo vai ficar nublado até sábado (2), mas, no domingo (3), volta a ficar claro.

Avisos

A Marinha emitiu aviso de ressaca, com previsão de que ondas de até 3 metros atinjam o litoral do Rio de Janeiro das 9h de sexta-feira (1°) até domingo (3).

Os banhistas devem evitar a prática de esportes no mar e não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos da água durante a ressca. Os pescadores de pequenas embarcações devem evitar navegar em mar revolto, e os ciclistas, evitar trafegar pela orla, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Outra recomendação é não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. O procedimento é acionar imediatamente as equipes do Grupamento Marítimo que ficam de plantão nos postos de salvamento.

