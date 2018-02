Rio tem a maior ocupação de hotéis durante o período de carnaval desde 2013

O casal Natália Cleto e André Cleto e os filhos aproveitaram o último dia de carnaval do Rio de Janeiro no desfile do Monobloco - Vinícius Lisboa/Agência Brasil

Pesquisa divulgada hoje (20) pela Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) revela que os brasileiros, com maioria de paulistas e mineiros, lideraram os turistas que vieram participar do carnaval carioca, representando 75% do público total. Entre os visitantes estrangeiros, os argentinos eram maioria, seguidos por chilenos, americanos e franceses.

O presidente da ABIH-RJ, Alfredo Lopes, disse que a ocupação nos hotéis superou as expectativas, atingindo média geral na cidade de 87%.

Segundo ele, o resultado foi recorde desde 2013 e se deve, em grande parte, à bem-sucedida campanha #vemprorio, realizada no segundo semestre do ano passado em parceria com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Em algumas áreas, como Flamengo/Botafogo e Ipanema/Leblon, as reservas alcançaram 98% e 91%, respectivamente, seguidos de Copacabana e Leme, com 89%, Barra e São Conrado (85%) e centro (84%).

O carnaval impulsionou também as reservas nas cidades do interior fluminense, cujos hotéis registraram média de 82%, um ponto percentual acima do resultado de 2017. Paraty, na Costa Verde, foi o destaque do período, com 98% de ocupação. Em seguida, vieram Armação dos Búzios (92,5%) e Cabo Frio, com 85% de quartos vendidos para a data, ambas na Região dos Lagos.