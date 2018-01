Rio Taquari sobe rapidamente e Imasul emite alerta para a ocorrência de enchentes em Coxim

O alerta foi emitido do Imasul para a Defesa Civil estadual e municipal às 11h30 de hoje e é válido para as próximas 24 horas - Foto: Maikon Leal/Coxim Agora

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão vinculado a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), emitiu alerta para o alto nível do Rio Taquari, no município de Coxim, com potencial para causar alagamentos e desabrigar famílias nas próximas 24 horas.

Conforme os dados da Sala de Situação do Imasul foram registrados 36,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas na região, o que elevou rapidamente o nível do Rio Taquari. Às 7h30 de hoje (9) a cota estava em 475 cm, mas subiu em média de 4,25 cm/h chegando a 792 cm às 11h30.

O acumulado de chuva, aliado aos números desta manhã, indicam para a tendência de alta do Rio, que pode atingir a cota de Emergência (500 cm) nas próximas horas. Na altura em que está o Rio já iniciou o processo de invasão nas instalações lindeiras ao seu curso.

O alerta foi emitido do Imasul para a Defesa Civil estadual e municipal às 11h30 de hoje e é válido para as próximas 24 horas. O histórico recente de chuvas no município e o solo já bastante encharcado facilita a ocorrência de enchentes e consequentemente de danos materiais e risco à integridade humana.

A Sala de Situação do Imasul monitora os leitos dos principais rios do Estado em 12 pontos e informa a Defesa Civil Estadual sempre que o nível supera o limite considerado de alerta ou emergência. Além da Sala de Situação, a Semagro dispõe de outro importante instrumento para orientar o poder público e a população em geral sobre mudanças bruscas no clima e tempo: o CEMTEC (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul).