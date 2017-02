Rio: secretaria atualiza quadro de vítimas do acidente com a Paraíso do Tuiuti

A paciente Elisabeth Jofre, 55 anos, vítima do acidente com o carro alegórico da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, primeira do Grupo Especial a desfilar ontem (26), na Marques de Sapucaí, já saiu do setor de recuperação pós-cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo informou hoje (27) a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, embora tenha um quadro considerado estável, Elisabeth foi transferida para o CTI, onde sua evolução poderá ser acompanhada mais de perto pela equipe médica do Souza Aguiar. Outra vítima do acidente, levada para o mesmo hospital, Maria de Lurdes Maura Ferreira, 58 anos, também saiu do setor de recuperação pós-cirúrgico e foi transferida para o CTI, onde permanece respirando com ajuda de aparelhos. Seu quadro é considerado grave.

A terceira vítima do acidente se encontra no Hospital Municipal Miguel Couto. É a fotógrafa Lúcia Regina de Mello Freitas. De acordo com a secretaria, ela está lúcida e orientada. Passou hoje (27) por novos exames no hospital e embora seu quadro seja considerado estável, ainda inspira cuidados, segundo a secretaria. Lúcia deve ser transferida para o CTI ainda nesta segunda-feira.

