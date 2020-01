Rio registra queda de 20% no número de crimes violentos em 2019

O estado do Rio de Janeiro registrou no ano passado uma queda de 20% nos chamados crimes violentos letais intencionais, dos quais fazem parte o homicídio doloso, o roubo seguido de morte e a lesão corporal seguida de morte.

Segundo dados divulgados (21) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), em 2019, foram registradas 4.154 vítimas em todo o estado, contra 5.180 no ano anterior. O número de mortes por intervenção de agentes do estado, no entanto, cresceu 18% em 2019.

Outros índices pesquisados pelo ISP que também caíram foram o roubo de veículos, que passou de 52.097 em 2018 para 39.749 casos em 2019, com queda de 24%, e o de cargas, que caiu de 9.182 para 7.455 casos, com diminuição de 19%.

De acordo com a pesquisa, no ano passado, houve 120.456 roubos de rua, que incluem celulares. No ano anterior, foram feitos 130.620 registros, o que representa queda de 8%.

O número de policiais civis e militares mortos em serviço atingiu o menor número desde 2015: foram 22 policiais mortos em 2019. Em 2018, ano que serviu de base para a comparação com os números de 2019, o estado do Rio esteve sob intervenção federal na maior parte do tempo.

Foram apreendidas 8.423 armas, sendo 550 fuzis, maior número nos últimos 12 anos.