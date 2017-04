Rio registra 51ª morte de policial militar em 2017

O Rio de Janeiro registrou a 51ª morte de um policial militar em 2017. O soldado Anderson de Azevedo Marques, 31 anos, foi morto neste domingo em uma ação policial no Engenho Novo, na zona norte do Rio. O policial era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins e foi ferido por criminosos durante a abordagem a ocupantes de uma moto na Rua Barão do Bom Retiro, informou a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia. Além de Marques, outras quatro pessoas foram feridas na troca de tiros: outro policial militar e duas mulheres que passavam pelo local. Todos foram levados para o Hospital Salgado Filho. Marques, entretanto, faleceu durante cirurgia. O soldado estava na corporação há três anos e deixa dois filhos. A CPP não tinha informações sobre o sepultamento.

No quarto mês do ano o Rio de Janeiro já registra 51 PMs mortos, sendo 11 em serviço, 11 reformados e 29 de folga. O total de policiais vítimas da violência já é quase a metade do registrado em todo o ano passado (111).

