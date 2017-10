Rio receberá pacote social de Temer

Após enviar as Forças Armadas para o Rio, o governo federal prepara um pacote na área social para atender ao Estado, que vive uma grave crise financeira e de segurança pública. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, a área econômica já garantiu o repasse de R$ 157 milhões neste ano, sendo parte dos recursos da pasta e outra destinada pelo Planejamento para diversos ministérios que integram as ações.

Na primeira fase, a ideia e ter um pacote para melhorar os serviços das comunidades em situação mais crítica na capital e em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfort Roxo, localizados na Baixada Fluminense. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

