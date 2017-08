Rio poderá ter ondas de até 4 metros; prefeitura fecha ciclovia à beira-mar

O Rio de Janeiro poderá registrar ondas de até 4 metros de altura no fim de semana. O alerta de ressaca foi divulgado pela Marinha, que prevê o mar revolto até as 9h da manhã da próxima segunda-feira, 14. Por causa da força do mar, a prefeitura do Rio interditou trecho da Ciclovia Tim Maia.

A ciclovia foi interditada no trecho que liga a praia de São Conrado à Barra da Tijuca. Segundo o Centro de Operações Rio (COR). A medida foi tomada por causa "do registro de ondas com mais de dois metros de altura e período de pico maior do que 15 segundos, um dos protocolos para o fechamento da ciclovia". O fechamento se tornou praxe após queda de uma parte da ciclovia, no ano passado, que deixou dois mortos.

Em função das fortes ondas, o COR orienta que as pessoas evitem tomar banhos de mar em áreas de ressaca. Áreas de observação próximas à orla, como mirantes, também devem ser evitados nos próximos dias.

Veja Também

Comentários