Rio pode ter ressaca com ondas de até 4 metros de altura, alerta Marinha

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca que abrange o litoral do município do Rio de Janeiro. A ressaca, que começou a valer às 9h desta quinta (10), pode provocar ondas entre de até 4 metros de altura. A validade deste aviso vai até as 9h de segunda-feira (14). A Marinha recomenda que as pessoas evitem o banho de mar e a prática de esportes na areia. Os pescadores de pequenas embarcações devem evitar navegar durante o período. Para os ciclistas, a recomendação é não andar de bicicleta na orla, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, após a passagem de uma frente fria pelo oceano, o tempo fica instável hoje. A previsão é de predomínio de céu nublado, ventos moderados e chuva fraca a moderada, em pontos isolados, principalmente a partir da tarde. A temperatura máxima prevista é de 26°C e a mínima de 16°C.

A partir desta sexta-feira (11), o céu continuará nublado, mas as condições de chuva diminuem gradualmente. Há previsão de chuva fraca isolada no período da madrugada. A tendência é de que o tempo fique estável a partir de sábado (12), com céu nublado passando a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva.

