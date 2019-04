Rio pode ter chuva forte neste domingo, alerta prefeitura

Reuters/Sergio Moraes/Direitos Reservados

O serviço de meteorologia da prefeitura do Rio de Janeiro, o Alerta Rio, prevê para hoje (14) a possibilidade de chuva forte a moderada, com rajadas de ventos moderados a fortes. A cidade está em estado de crise desde terça-feira, quando uma enxurrada 10 mortos, derrubou inúmeras árvores e tumultuou o trânsito em vários pontos.



A previsão foi divulgada nesta manhã nas redes sociais do Centro de Operações da prefeitura. A explicação para a volta da chuva é a soma de ventos em altos níveis da atmosfera com o transporte de umidade do oceano para o continente.