Rio: pistola é furtada da maior feira de segurança da América Latina

Uma pistola foi furtada na manhã desta terça-feira, 2, de dentro da LAAD, a maior feira de defesa e segurança da América Latina, que está acontecendo no Riocentro, zona oeste da capital fluminense. A pistola, de calibre 9 mm, pertencia à Beretta Defense Technologies e, como todas as armas que estão em exposição na feira, estava sem o precursor, o que impede que efetue disparos.

Ninguém no estande da empresa quis comentar o assunto. A companhia limitou-se a dizer que o caso está com as autoridades. O furto teria acontecido antes da abertura da feira.

O evento, aberto apenas a profissionais que atuam na área de segurança e defesa, recebe executivos e representantes de diversos países. Muitos homens das Forças Armadas também circularam pelo local. Na manhã desta terça-feira, a LAAD recebeu também a presença do presidente em exercício, Hamilton Mourão.