Rio paga nesta quarta-feira o salário integral de dezembro da área de segurança

O governo do estado do Rio de Janeiro informou, em nota, que os salários de dezembro dos servidores ativos e inativos da área de segurança - Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária e órgãos vinculados, Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Segurança - serão depositados integralmente a partir das 13h desta quarta-feira (18) pela Secretaria de Estado de Fazenda. Ainda não há previsão de pagamento do salário de dezembro para as outras categorias.



O valor total a ser depositado será de R$ 623 milhões. Alguns depósitos poderão ocorrer após o fim do expediente bancário.

Paralisação

Nesta terça-feira (17), policiais civis e agentes penitenciários do estado iniciaram paralisações contra o atraso de pagamentos no estado do Rio de Janeiro. As categorias decidiram manter apenas serviços essenciais e cobram, além do salário de dezembro, o recebimento do décimo terceiro salário, das horas extras [Regime Adicional de Serviço] e de prêmios pelo cumprimento de metas de segurança.

