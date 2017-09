Rio paga amanhã salário de agosto de servidores de educação e segurança

O governo do Rio paga amanhã (15) os salários de agosto dos servidores ativos da Educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados, e demais carreiras estratégicas.

Também receberão o vencimento integral os servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias, que recebem vencimento líquido até R$ 2.052,00, segundo informou a Secretaria de Estado de Fazenda.

Ao todo, serão depositados R$ 1,107 bilhão para 350.322 ativos, inativos e pensionistas. Com isso, a Fazenda terá quitado os vencimentos de agosto para 75,5% do funcionalismo público. Os vencimentos de agosto ficarão pendentes para 113.626 servidores ativos, inativos e pensionistas, no total de R$ 486,7 milhões. O valor líquido da folha do Executivo é de R$ 1,6 bilhão.

O pagamento dos servidores ativos da Educação e do Degase será efetuado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os depósitos da Segurança e dos servidores que têm vencimento líquido de até R$ 2.052,00 serão feitos com recursos do Tesouro Estadual.

Os salários serão depositados ao longo do dia, mesmo após o fim do horário bancário. De acordo com o resultado da arrecadação, a Fazenda anunciará posteriormente quando se dará novo depósito para o funcionalismo que não receberá os vencimentos.

Veja Também

Comentários