Rio: operação na Cidade de Deus deixa um morto e sete presos

Um jovem de 21 anos morreu durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi encontrado ferido depois de uma troca de tiros de policiais com criminosos e ele estava com uma arma.

De acordo com os policiais, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge ainda com vida, mas a Secretaria Municipal de Saúde informou que ele já estava morto quando chegou.

Nas redes sociais, moradores informaram que um mototaxista da comunidade também foi baleado, mas não há informações sobre as circunstâncias do ferimento ou sobre seu estado de saúde. A Polícia Militar não confirmou essa vítima.

A operação, que envolve homens do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Ações com Cães, também teve sete presos. Os policiais continuam na comunidade.