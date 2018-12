Rio lança plano de emergência para melhorar atendimento às vítimas

A Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro lança hoje (5) um novo plano de emergência para o estado, com o objetivo de acelerar e melhorar as ações de assistência à emergências e desastres ocorridos nos 92 municípios fluminenses. O novo plano se estenderá até 30 de novembro de 2019.

A expectativa é reduzir ao máximo os danos e prejuízos para as vítimas. Serão definidas estratégias de socorro, assistência à população vitimada, além de ações de recuperação dos cenários atingidos.

Segundo a Defesa Civil, serão estabelecidos protocolos oficiais para mobilização preventiva e emergencial, com uso de sinais de alerta e alarme. Para isso, um estudo sobre os cenários de risco e desastre será realizado.

Verão 2019

Parte do projeto de emergência da Defesa Civil é dedicado ao verão, estação com indicativo de chuvas fortes no estado. O Plano Verão 2019 é um planejamento tático com foco na proteção comunitária, que integra conhecimento técnico de diversos setores. Ele entrou em vigência no dia 1º deste mês até 31 de março do ano que vem.

Os dados obtidos por meio do plano serão disponibilizados no novo site da Defesa Civil para a população. Além disso, o portal também oferece um jogo on-line, voltado para o público infanto-juvenil, que ensina noções de prevenção e atuação em desastres.

Os jogadores podem participar de ações de resgate as vítimas de enchentes, acionamento de sirenes de emergência, desocupação temporária de comunidades vulneráveis, distribuição de material humanitário e plantio de mudas para recuperação de encostas. A trilha sonora do game foi desenvolvida pela Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala