Rio espera vacinar 1,4 milhão de pessoas no Dia D de vacinação contra a gripe

Rio de Janeiro - Pessoas que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde são imunizadas no primeiro dia da 19 Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Tânia Rêgo/Agência B / Tânia Rêgo/Agência Brasil

A prefeitura do Rio de Janeiro espera vacinar no próximo sábado (13) cerca de 1,4 milhão de pessoas, no dia D de mobilização da campanha de vacinação contra a gripe, o equivalente a 90% da população alvo.

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e indicam nestas três semanas do início da campanha, já foram vacinadas em torno de 407 mil pessoas que fazem parte da população alvo, o que representa pouco mais de 25% do público indicado, “um número ainda baixo diante da meta”, na avaliação da própria secretaria.

As informações divulgadas pela SMS indicam que a vacina contra a gripe já está disponível nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Além das unidades de Atenção Primária haverá postos de vacinação volantes espalhados por toda a cidade, para facilitar o acesso dos pacientes. A população alvo da campanha é formada por idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a 4 anos, trabalhadores de saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, que são os grupos mais vulneráveis aos quadros graves e complicações da doença.

Além dos grupos considerados prioritários, também estão sendo vacinados doentes crônicos, mediante apresentação de prescrição do médico que acompanha o paciente; além de professores dos ensinos básico, médio e superior, das redes pública ou privada, que deverão apresentar comprovação da atividade profissional (contracheque, declaração, carteira funcional); e presos e funcionários do sistema prisional. Mais de 60 mil pessoas com essas condições também já foram vacinadas.

A campanha vai até o dia 26 de maio, mas a secretaria entende ser importante que a população alvo não deixe para se vacinar nos últimos dias, quando normalmente as filas e o tempo de espera são maiores. A vacinação tem por objetivo reduzir as internações, complicações e mortes em decorrência das infecções pelo vírus da doença e é aplicada às vésperas do inverno, período de maior incidência da doença.

A secretaria lembra, ainda, que “há estudos que demonstram que a vacina contra a gripe pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% da mortalidade global e em, aproximadamente, 50% as doenças relacionadas à influenza.”

A Secretaria Municipal de Saúde lembra, ainda, que no caso das pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore. Já portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Por outro lado, as pessoas com histórico de alergia grave e prévia a ovo ou a algum outro componente da vacina não devem se vacinar.

