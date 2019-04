Rio entra estágio de atenção em meio a chuvas fortes e ventos de mais de 100 km/h

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção na noite deste domingo, 28, segundo alerta emitido pela prefeitura. Foram registradas rajadas de vento e chuva fortes em diversos pontos da cidade.

Em Copacabana, as rajadas de vento chegaram a 105,5 quilômetros por hora, informou o Centro de Operações do Rio. No Aeroporto Santos Dumont, a ventania chegou a 77,8 quilômetros por hora.

Por volta de 20 horas, houve registro de chuva forte no Alto da Boa Vista, Grajaú, Rocinha, Méier, Vidigal, Madureira e Piedade.

