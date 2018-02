Rio enfrenta alagamento de ruas e engarrafamento com chuvas desta noite

O Rio de Janeiro segue em estágio de atenção por causa da chuva que cai na cidade desde esta noite. De acordo com o Centro de Operações (COR) o temporal é consequência da aproximação de frente fria.

Vários bairros estão com ruas alagadas. Na Lapa, no centro da capital, a enchente provoca engarrafamentos, obrigando a passagem de apenas um carro de cada vez. Há muitos veículos enguiçados. O mesmo panorama se vê em ruas da zona sul que ficaram interditadas. Os bairros de Botafogo, Humaitá e Copacabana foram bastante atingidos. Na Barra da Tijuca, um dos mais atingidos pela chuva forte, há alagamentos em muitas vias. Os bairros de Madureira e Alto da Boa Vista, na zona norte, também foram muito atingido e registraram índices elevados de chuva.

No Túnel Rebouças, os motoristas enfrentam cerca de 30 minutos para atravessar apenas a segunda galeria. O motivo é que, na saída para a Lagoa, há bolsões de água tanto em direção à Ipanema como para o Jardim Botânico e para a Lagoa

As sirenes foram acionadas em comunidades do Itanhangá, Botafogo, Leme e Copacabana para alertar os moradores para o perigo de deslizamentos e com avisos para que procurassem abrigos e seguir orientação da Defesa Civil. Equipes da Comlurb, empresa de limpeza do Rio, estão em muitas vias para retirada do lixo e permitir o escoamento da água.

Na Estação Forte de Copacabana houve registro de rajadas de vento de 65,2 km/h.