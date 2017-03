Rio e Bahia mantêm festa em ruas de SP

Antigamente, a piada era que o carnaval da Bahia só terminava quando começava o do ano seguinte. São Paulo não chegou a tanto, mas o pós-carnaval paulistano de rua cresceu tanto que terá atrações exclusivas da Bahia e do Rio, além de mais de 80 blocos neste fim de semana.

A folia ganha força sábado às 10 horas, na Hélio Pellegrino, zona sul, com a primeira exibição na cidade (e nem é carnaval!) da tradicional Orquestra Voadora do Rio. A banda promove mistura de ritmos como rock, funk, pop e jazz com frevo, samba e maracatu. Em seu último desfile de carnaval, no domingo no Rio, arrastou mais de 25 mil pessoas pela região do Aterro do Flamengo.

Falando em opções musicais, aliás, entre os ritmos que devem rivalizar com o samba está o axé. Começando às 15 horas desta sexta-feira, 3, quando o Ma-Que-Bloco se concentrará na Rua Maria Borba, na altura do 86 da Consolação. O grupo, que está no seu terceiro ano, já levou milhares ao Largo da Batata, na zona oeste, no sábado passado - e a expectativa até da Prefeitura é de atrair ainda mais gente. No repertório, aposta principalmente em clássicos de Chiclete com Banana e Banda Eva, tocados em trio elétrico. O trajeto do grupo deve seguir até a Praça Rotary, na Vila Buarque, encerrando a folia às 20 horas.

O fim de semana terá ainda grupos que devem reunir um grande número de foliões com atrações consagradas. E valerá até o que quase não teve na folia oficial: megabloco. No domingo, partindo da Rua da Consolação, a Pipoca da Rainha, sob o comando de Daniela Mercury, promete agitar a região central.

Outros destaques: os blocos Vou de Táxi e Se te Pego Não Te Largo vão ocupar diferentes pontos da Brigadeiro Faria Lima à tarde. Já no sábado, 3, 47 grupos espalham os festejos por Bela Vista, Consolação, República e Vila Madalena. Nesta, a animação ficará por conta de Os Madalenas, que saem da Praça Eder Sader, e Kaya na Gandaia, na Rua dos Pinheiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

