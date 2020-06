Rio de Paz faz ato e chama a atenção para mortes por covid-19

A organização Rio de Paz, conhecida por fazer atos contra a violência no Rio de Janeiro, faz hoje (11) um protesto na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, para chamar atenção para o grande número de mortes provocadas pela covid-19. O objetivo é protestar contra a forma como o governo federal está lidando com a pandemia.

Segundo dados divulgados ontem (10) pelo Ministério da Saúde, a pandemia já deixou 39.680 mortos no Brasil.

No ato, foram feitas 100 covas rasas nas areias da praia, com cruzes e bandeiras do Brasil, para simbolizar os mortos durante a pandemia.

Além do protesto, a ONG pede que o governo federal apresente metas e cronogramas para a área de saúde e economia, socorra empresários afetados pela crise econômica e ofereça renda básica emergencial a todos os pobres e desempregados, entre outras demandas.