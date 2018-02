Rio de Janeiro volta ao estado de normalidade após chuvas

As temperaturas pode variar de 18ºC a 31ºC - Foto: O Globo

A cidade do Rio de Janeiro voltou ao estado de normalidade na manhã deste sábado, 24, após dez dias em atenção devido às fortes chuvas que provocaram alagamentos e interditaram 17 imóveis. A capital estava em estado de atenção desde 1h20 do dia 14 de fevereiro devido ao forte temporal que atingiu a região.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os núcleos de chuva que atuaram no município se dissiparam em razão do enfraquecimento do transporte de umidade. Na manhã deste sábado, houve apenas registro de chuva fraca em pontos isolados. Não há, durante o dia, previsão de chuva significativa, apenas chuviscos - também em pontos isolados.

O estado de normalidade, primeiro em uma escala de três, é caracterizado pela ausência de chuva ou ocorrência de chuva fraca nas próximas horas. Já o estado de atenção, o segundo, é caracterizado pela possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

Previsão

Segundo o Alerta Rio, o domingo (25) deve ser sem chuva, com céu nublado a parcialmente nublado. As temperaturas pode variar de 18ºC a 31ºC. De segunda-feira, 26, até quarta-feira, 28, as temperaturas permanecem estáveis e há previsão de pancadas de chuvas, com céu também nublado..