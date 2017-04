Rio de Janeiro vai receber mais 1 milhão de doses da vacina contra febre amarela

Rio de Janeiro - Longas filas se formam em frente aos postos de saúde para a vacinação contra a febre amarela no Rio (Tânia Rêgo/Agência Brasil) / Tânia Rêgo/Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro vai receber mais 1 milhão de doses da vacina contra a febre amarela nas próximas semanas. Com as novas remessas, a Secretaria de Estado de Saúde pretende dar continuidade à vacinação de moradores das regiões consideradas mais vulneráveis à doença.

Dos 64 municípios considerados prioritários, 44 já receberam doses suficientes para a imunização, segundo a secretaria estadual. Os novos lotes vão abastecer as outras 20 cidades, além de serem usados na reposição de estoques de outros municípios.

Desde o início do ano, o estado do Rio de Janeiro já recebeu do Ministério da Saúde mais de 3,6 milhões de doses de vacinas contra febre amarela.

O Rio de Janeiro tem dez casos confirmados de febre amarela em humanos até agora. Sete foram registrados em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do Rio, um deles com morte.

Os outros casos foram confirmados em são em São Fidélis, no norte fluminense; um em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos; e uma morte em Porciúncula, no noroeste fluminense.

Hoje, um caso suspeito de febre amarela foi descartado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após exames no Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels (Lacen-RJ).

