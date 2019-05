Rio de Janeiro unifica cartão para todos os modais de transporte

Turistas e moradores do Rio de Janeiro poderão usar um único cartão em todos os tipos de transporte público de 43 municípios do estado. A empresa responsável pelo sistema de bilhetes eletrônicos no Grande Rio, lançou hoje (13), o Riocard Mais, um único cartão que passa a ser aceito em ônibus, no BRT, no metrô, nas barcas, nos trens, no VLT e nas vans legalizadas.

Atualmente, o sistema de pagamento eletrônico registra mais de 150 milhões de transações feitas pelos passageiros por mês no estado. Programas tarifários como Bilhete Único Carioca, Bilhete Único Intermunicipal e Bilhete Único Niterói, entre outros, estarão incluídos no cartão. Esses programas geram economia nas viagens com as integrações realizadas.

O Riocard Mais terá três modalidades: Expresso, Vale-Transporte e Empresarial. O Expresso, de cor predominante rosa, pode ser adquirido por qualquer usuário. O Vale-Transporte na cor laranja é vinculado a uma empresa para ser distribuído aos seus empregados. O empresarial é azul e será utilizado somente por companhias, nas quais os empregados precisem utilizar o bilhete eletrônico para realizar suas funções, como entregadores.

Trocas

Quem comprar um cartão pessoal a partir desta segunda-feira, ou necessitar de uma segunda via por causa de roubo ou perda, receberá o novo modelo expresso, mas, para fazer as trocas dos atuais pelos novos, o cliente terá que aguardar a próxima segunda-feira (20), que é quando começa o prazo para substituições, que vai até o dia 31 de outubro.

Segundo a RioCardMais, enquanto as trocas não forem concluídas, os cartões antigos funcionarão normalmente. As datas de substituição dos demais cartões serão anunciadas posteriormente. Para troca gratuita e limitada até cinco cartões por cliente, é preciso apresentar o cartão antigo em um dos postos de troca exclusivos. O serviço começará pela Região Metropolitana.

A empresa também garantiu que todas as informações do cartão, como saldo, recargas, benefícios tarifários, serão transferidas integralmente para o novo cartão e que não é necessário apresentar documentação.

Para adquirir os cartões do tipo expresso, o cliente tem que se dirigir aos pontos de venda: máquinas de recarga, bilheterias do BRT e lojas físicas da Riocard Mais. Para o do tipo Vale-Transporte, o acesso é pelo site www.cartaoriocard.com.br, na seção Para Empresas. Já o tipo Empresarial será comprado apenas na loja online.

Agilidade

A mudança foi feita para dar mais agilidade e facilitar a vida dos usuários, que terão ainda um aplicativo, em que poderão, inclusive, recarregar os cartões, definir o pagamento por meio de débito ou boleto bancário, consultar saldo ou extratos e ter a localização de pontos de atendimento em lojas físicas ou de parceiros conveniados.

O usuário que estiver cadastrado no aplicativo poderá fazer parte ainda de um clube de vantagens que vai garantir descontos no comércio conveniado.

Entre as novidades tecnológicas, os clientes vão poder esclarecer dúvidas pelo atendente virtual Tomas, criado para melhorar a troca de informações com os usuários. Com ele será possível ter, entre outras informações, como as funcionalidades do cartão de transporte, aquisição de segunda via e benefícios tarifários e às gratuidades.

“Simplificamos a forma como apresentamos os cartões para facilitar o seu uso e o entendimento das regras pela população. Tínhamos 25 faces diferentes para o cartão e reduzimos para apenas três. Desta forma, conseguimos explicar de maneira mais clara a diferença entre o cartão e o benefício tarifário atrelado a ele. Ouvimos os nossos clientes, fizemos pesquisas e percebemos que precisávamos melhorar a sua experiência”, disse a gerente de Marketing e Produto da Riocard Mais, Melissa Sartori.