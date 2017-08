Rio de Janeiro tem alerta para vendaval com ventos de até 99 km/h

O clima mudou no Rio de Janeiro no fim da tarde desta quinta-feira (3) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já registrou rajadas de ventos fortes de 63 quilômetros por hora (km/h) na estação da Marambaia, na zona oeste da capital.

O Inmet divulgou um aviso de atenção para a Região dos Lagos, onde as cidades de Araruama, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arrial do Cabo podem ter risco de vendaval nas próximas horas, com a força dos ventos variando entre 61 e 99 km/h.

Devido ao risco de vendaval, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, uma vez que há risco de queda. Deve-se evitar também estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda porque há risco de desprendimento dessas estruturas.

O Centro de Hidrografia da Marinha também divulgou um alerta de atenção porque o mar pode entrar em ressaca, a partir das 21h de hoje até sábado (5), com ondas que podem chegar a 3 metros de altura. Os banhistas e os pescadores de pequenas embarcaçõe devem evitar entrar na água neste período.

Frente Fria na capital

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, após vários dias de sol e tempo seco, a chegada de uma frente fria causou aumento de nebulosidade e ventos com intensidade moderada a forte na capital. O céu passou de claro, no período da manhã, para parcialmente nublado a nublado à tarde. As temperaturas estiveram em elevação com máxima registrada de 34,7°C e a mínima de 17,9°C.



*Colaborou Cristina Indio do Brasil

