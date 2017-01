Rio de Janeiro segue em estágio de atenção por causa de chuvas

Rio de Janeiro - Forte chuva no início da tarde de hoje deixa ruas alagadas no centro da cidade (Tomaz Silva/Agência Brasil) / Tomaz Silva/Agência Brasil

O município do Rio de Janeiro continua em estágio de atenção por causa das fortes chuvas que caem na cidade desde o início da tarde. O alerta foi divulgado às 13h25 de hoje (12) e, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), ainda há previsão de pancadas de chuva para esta noite e para amanhã (13). O motivo é a permanência de um sistema de baixa pressão na costa do Rio.

O Centro de Operações informou que a chuva forte que caiu hoje (12) no início da tarde foi uma combinação de dois fatores: tempo abafado com alta sensação térmica e a formação do sistema de baixa pressão. As áreas mais atingidas foram as zonas norte e sul, além do centro. As maiores quantidades de chuva no período de uma hora foram registradas nos bairros do Grajaú (35,6 mm), na zona norte; de Santa Teresa (28,6mm), na zona sul; e da Saúde (25,8mm), na região portuária. Por causa dos alagamentos muitas vias permaneceram com bolsões de água, que provocaram engarrafamentos, especialmente, no centro da cidade. Durante a tempestade houve, ainda, o registo de um total de 104 raios.

A intensidade da chuva perdeu força no fim da tarde. Não houve registro de vítimas, apesar da queda de um poste, na estrada de Jacarepaguá, na zona oeste, além de árvores na Rua Soriano de Souza, na Tijuca, e na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. As duas vias na zona norte e oeste tiveram interrupção no trânsito, mas já retomado.

Os ventos chegaram a 56,5 Km/h na estação Marambaia, na zona oeste às 14h, depois de registrar uma hora antes ventos de 52,9 km/h.

Temperatura

Hoje a temperatura máxima no Rio ficou em 32,4°C e a previsão para amanhã é de 29°C. A queda da temperatura é causada pela nebulosidade e pela incidência da chuva. No sábado, a temperatura máxima prevista é de 34° C, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

Niterói

O município de Niterói, na região metropolitana, entrou em estágio de atenção às 13h50. Lá, as pancadas de chuva forte provocaram alagamento em alguns pontos da cidade, mas em pouco tempo houve o escoamento e o município voltou ao estágio de vigilância. O centro foi a área mais atingida pela chuva em Niterói e o maior acumulado em uma hora foi registrado no Morro do Estado (21,0 mm).

De acordo com a Prefeitura de Niterói, o trabalho preventivo de desobstrução de ralos e bueiros realizado pela equipe de rios e canais da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) permitiu a rapidez no escoamento. A secretária Dayse Monassa destacou que a colaboração da população é importante.

“O que fazemos, diariamente, é trabalho de formiguinha. Muitas vezes enxugamos gelo, pois recolhemos muito lixo jogado nas ruas. São pequenos itens, como garrafas de água, copos plásticos, pacotes vazios de biscoito, que jogados no chão, podem contribuir para o entupimento desses bueiros durante as fortes chuvas”, disse.

A secretária pediu, ainda, que os moradores respeitem os horários de recolhimento ao deixarem os sacos de lixo nas suas portas. “Com as chuvas, [os sacos de lixo] acabam indo parar nas galerias de águas pluviais, canais e rios, obstruindo a passagem da água”, afirmou.

Veja Também

Comentários