Rio de Janeiro registra 38,9ºC, a temperatura mais quente do inverno

Termômetros registram temperatura alta na região da Central do Brasil durante onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias de inverno. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Rio de Janeiro registrou hoje (15) o dia mais quente do inverno, com os termômetros assinalando a temperatura máxima de 38,9º Celsius (ºC) na estação meteorológica de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. A mínima foi verificada no Alto da Boa Vista, no Maciço da Tijuca, quando os termômetros marcaram 18,6 ºC, às 3h30 da madrugada. A umidade relativa do ar esteve mais uma vez abaixo dos 30% em alguns pontos do município durante a tarde.

De acordo com a meteorologista Ariane Campani, do Sistema de Alerta Rio, “esse sistema de alta pressão já vem atuando há alguns dias no Rio e como o céu está com pouca nebulosidade, o sol incide com mais força na atmosfera”.

Ariane disse ainda que neste sábado (16) a temperatura deve cair um pouco, devido a um aumento da nebulosidade e ventos mais úmidos na parte da tarde, mas a temperatura máxima deve ficar em torno dos 34ºC. No domingo (17), a temperatura volta a subir mais um pouco e a previsão é de que a temperatura máxima fique na casa dos 35ºC. Segundo o Alerta Rio, neste final de semana o céu vai variar de claro a parcialmente nublado nas próximas horas e não há previsão de chuva.

Na quinta-feira (14), a temperatura máxima atingiu 37,6 ºC na estação meteorológica no bairro de Irajá, na zona norte da cidade. Ariane Campani disse ainda que essas temperaturas elevadas são registradas em várias ocasiões. No inverno de 201 6, no dia 13 de setembro, a temperatura no Rio atingiu 38,6°C, na estação de São Cristóvão, na zona norte do Rio.

