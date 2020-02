Rio de Janeiro: confira a agenda dos blocos de rua para este sábado

Após uma sexta-feira (21) de muita folia, com blocos tradicionais que arrastam multidões como o Carmelitas, o Embaixadores da Folia e a Banda do Lido, 60 opções para o carnaval de rua tomam conta de toda a cidade do Rio neste (22).

Os destaques do dia são o Cordão do Bola Preta, no centro, o Empolga às Nove, em Copacabana, o Terreirada Cearense, na da Boa Vista, e o Amigos da Onça, no Aterro do Flamengo.

Confira a agenda dos blocos oficiais, com informações da Riotur:

Zona Sul

- 7h - Bloco Amigos da Onça, Flamengo, Calçadão da Praia do Flamengo

- 9h - Bloco do Show do Antonio Carlos, Glória, Rua do Russel 434

- 10h - Escangalha Oficina de Carnaval, Jardim Botânico, Rua Pacheco Leão

- 11h - Empolga às 9, Copacabana, Av. Atlântica

- 11h - Primeiro Amor, São Conrado, Av. Pref. Mendes de Morais 1512

- 14h - Fogo Na Cueca, Copacabana, Rua Anita Garibaldi 60

- 15h - Barbas, Botafogo, Rua Assis Bueno

- 16h - Banda Sá Ferreira, Copacabana, Av. Atlântica 3668

- 17h - Banda de Ipanema, Ipanema, Rua Gomes Carneiro

- 17h - Bloco Pinta Mas Não Borra, Botafogo, Rua Voluntários da Pátria 34

- 17h - Galo da Santa Clara, Copacabana, Rua Santa Clara 431

- 18h - Bambas do Catete, Catete, Rua do Catete 151

- 18h - Bloco Carnavalesco Amigos do Catete, Catete, Rua do Catete 309

Zona Norte

- 14h - Bloco da Terreirada Cearense, São Cristóvão, da Boa Vista

- 14h - Vai Tomar No Grajaú, Grajaú, Av Engenheiro Richard 105

- 14h - Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê, Bento Ribeiro, Rua Mirinduba 823

- 15h - Diversão Brasileira, Tijuca, Av. Maracanã

- 15h - Fome Zero, Madureira, Turiaçu

- 16h - Bloco Olha Pá Mim, Tijuca, Rua Afonso Pena

- 16h - Império de Brás de Pina, Brás de Pina, Praça Anhanga

- 16h - Elymar Pra Pular, Ramos, Rua Euclídes Faria 67

- 17h - Bloco Amigos do Wilson Alicate, Praça da Bandeira, Rua São Valentim 50

- 17h - Grbc Na Hora Que Se Vê, Ilha do Governador, Rua Praia da Rosa

- 18h - Cordão Alegria da Tijuca, Tijuca, Rua Afonso Pena

- 18h - Bloco Pombo Correio de Vila Isabel, Vila Isabel, Rua Visc. de Abaeté

- 18h - Banda do Mackenzie, Méier, Rua Dias da Cruz 561

- 19h - Chora 10, Tijuca, Rua São Miguel 430

- 19h - Bloco Seu Kuka E Eu do Grajau, Grajaú, Lg Irma Maria Marta Ward

- 19h - Bloco Unidos da Travessa Miracema, Méier, Travessa Miracema 140

- 20h - G.R.B.C Turma do Gato Futebol E Samba, Pilares, Rua Casemiro de Abreu 20

- 20h - Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina, Engenho de Dentro, Rua Pernambuco 886

Centro

- 8h - Céu Na Terra, Santa Teresa, R. Alm. Alexandrino

- 8h - Multibloco, Lapa, Av. Henrique Valadares 56

- 9h - Cordão da Bola Preta, Centro, Terminal Menezes Cortes

- 10h - Cordão do Prata Preta, Gamboa

- 12h - Carnablack, Centro

- 15h - Bloco do Serragens, Ilha de Paquetá, R. Adelaíde Alambari 85

- 16h - Vem Que Eu Te Carrego, Praça Mauá, Av. Rodrigues Alves 335

- 16h - Bloco do Beco do Rato, Lapa, R. Joaquim Silva 11

- 17h - Batuquebato, Centro, Bolsa de Valores

- 18h - Aconteceu, Santa Teresa, Largo das Neves

- 19h - Bloco do Camelo, Ilha de Paquetá, Praia José Bonifácio 175

- 19h - B.C. Leao da Pedra, Santo Cristo, Rua Rêgo Barros 86

- 20h - Fiquei Firme, Gamboa, Ladeira do Barroso

Zona Oeste

- 9h - Bloco Carrossel de Emoções, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa

- 9h - Blocão da Barra, Barra da Tijuca, Praça São Perpétuo

- 10h - Bloco Orquestra Para Crianças, Recreio dos Bandeirantes, Av. José Luiz Ferraz 1079

- 12h - Bloco Na Pressão Eu Vou, Campo Grande, Av. Cesário de Melo 3000

- 12h - Banho de Praça, Pedra de Guaratiba

- 14h - 10 e Music, Recreio dos Bandeirantes

- 16h - Bloco Sou Cheio de Amor - Igreja Batista Atitude, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 3300

- 16h - Eu Tô Aqui, Realengo

- 16h - Bloco Orquestra Para Crianças, Campo Grande

- 16h - Carijó, Freguesia, Rua Taquatinga

- 18h - Bloco Morto Com Farofa, Campo Grande, R. Itápolis 7

- 18h - Deita Mas Não Dorme, Taquara, Rua Caituba

- 18h - Bloco Rio2amores, Jacarepaguá, Rua Mário Agostinelli

- 19h - Tigre do Coqueiro, Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão 283

- 20h - Caldeirão do Coqueiro, Santíssimo, Estada dos Sete Riachos 1681

- 20h - Bloco da Sorveteria, Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão 464