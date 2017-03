Rio confirma primeiras mortes de macacos por febre amarela

O Rio teve as primeiras mortes de macacos por febre amarela confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Os animais foram encontrados em áreas rurais de São Sebastião do Alto, na Região Serrana, e Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Os moradores da Região Serrana começam neste sábado a receber a vacina da febre amarela, numa campanha pata imunizar toda a população, a exemplo do que foi feito em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Ali foram imunizados 75% dos 42 mil moradores em dois dias de campanha, depois da morte de um pedreiro por febre amarela na cidade.

