Rio confirma 3ª morte por febre amarela, desta vez no município de Itaperuna

O Estado do Rio registrou a terceira morte por febre amarela, nesta terça-feira, 4. O caso foi confirmado pela secretaria municipal de Saúde de Itaperuna, que fica no noroeste fluminense. De acordo com a prefeitura, o paciente morreu no dia 26 fevereiro, mas só agora os exames comprovaram que a causa da morte foi a doença.

A vítima foi um paciente do sexo masculino, de 33 anos, morador do município de Porciúncula, localizado também no noroeste fluminense. O homem estava internado no Hospital São José do Avaí.

"Exames coletados durante a internação e liberados, nesta segunda-feira, 3, pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen), confirmam como causa da morte febre amarela. O secretário de saúde de Itaperuna, Alexandre Martins, tranquiliza a população reafirmando que não existe nenhum caso suspeito de febre amarela no município de Itaperuna", disse a secretaria, por meio de nota.

As outras mortes registradas no Estado foram em Casimiro de Abreu, no dia 11 de março e em Silva Jardim, no último dia 30.

