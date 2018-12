Rio conclui retirada de peixes mortos da Lagoa Rodrigo de Freitas

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) encerrou na manhã deste domingo (23) a grande operação de retirada de peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas, totalizando, até as 11h, 89,23 toneladas.

Em nota, a companhia informou que se mantém mobilizada e preparada para o caso haja uma nova mortandade de principalmente savelhas. No momento, a equipe foi reduzida e está fazendo apenas a limpeza residual.

Foram praticamente quatro dias de trabalho, com a Comlurb mobilizando durante todo esse período 662 profissionais, sendo 601 garis e 61 agentes de limpeza urbana. O trabalho contou com o uso de quatro catamarãs para recolher os peixes mortos que boiavam no espelho d´água.