Rio coleta quase 8 toneladas de lixo durante passagem de blocos

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) coletou 7,91 toneladas de lixo ontem (1º) durante a passagem de 18 blocos de rua pela capital fluminense.

Segundo informações do órgão, a agremiação que mais acumulou lixo no desfile foi o Rola Preguiçosa Tarda Mas Não Falha, em Ipanema, com 2,92 toneladas. Desde o último dia 16 até hoje, foram retiradas 130,3 toneladas de resíduos das ruas do Rio de Janeiro após a passagem dos blocos.

No Sambódromo, onde aconteceu ontem o desfile de sete das escolas do Grupo de Acesso, foram coletados 24,87 toneladas de resíduos.

A quantidade de materiais potencialmente recicláveis foi de 2,06 toneladas, que serão encaminhadas para as cooperativas de catadores credenciadas junto à Comlurb.

Esquema Especial

A Comlurb preparou um esquema especial de limpeza na cidade para os dias de folia. Até o próximo dia 10, a Operação Carnaval contará com 7.686 garis distribuídos entre blocos de rua, bailes populares, sambódromo, com apoio de cerca de 400 veículos.

Para que os serviços de limpeza e remoção de resíduos sejam rápidos e eficientes, garantindo a evolução das escolas de samba, os garis trabalharão em três turnos.

Lixo Zero

Cerca de 360 fiscais, 40 supervisores e 240 guardas municipais estarão nas ruas durante os dias de folia como parte do Programa Lixo Zero.

O valor da multa para quem urinar em vias públicas é de R$ 563,30, de acordo com a Lei de Limpeza Urbana. Para descarte irregular de pequenos resíduos, como jogar no chão papel de bala ou palito, embalagens de sorvete, garrafas PETs, latinhas de alumínio, o valor da multa é de R$ 205,60.

Carnaval de 2018

Durante todo o carnaval do ano passado, foram coletadas pela Comlurb 1.076 toneladas de resíduos nos blocos, bailes e festas de rua, sambódromo e entornos.

Só no sambódromo, durante os desfiles, na limpeza diurna e no entorno, foram recolhidas cerca de 305,5 toneladas, mais 14,3 toneladas em materiais recicláveis, que foram entregues às cooperativas parceiras.