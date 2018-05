Rio Brilhante realiza sonho antigo com construção de Quartel do Corpo de Bombeiros

Campo Grande (MS) – Após anos de espera, a população de Rio Brilhante verá um sonho antigo a ser realizado, com o início das obras do quartel do Corpo de Bombeiros no município. O governador Reinaldo Azambuja, esteve no município assinando ordens de serviço, liberação de recursos e entregando obras de infraestrutura, que totalizam R$ 10 milhões em investimentos.

O prefeito Donato Lopes da Silva destacou que desde de 2015 o município recebeu R$ 25 milhões em obras do Governo do Estado. Ele ressaltou que a construção do quartel do Corpo de Bombeiros é o cumprimento de um compromisso de governo firmado com o município. “Hoje temos a grata satisfação que Rio Brilhante terá um quartel. Foi assinado uma ordem de serviço, mas a obra já está em andamento. Rio Brilhante terá o que sempre sonhou graças ao governador Reinaldo Azambuja”, destacou.

Reinaldo Azambuja explicou que a obra estará pronta em seis meses e antes do final do ano o quartel já estará em pleno funcionamento equipado e com efetivo do Corpos de Bombeiros. “Corpo de Bombeiro é um sonho antigo da população de Rio Brilhante. Necessário para o município. Isso mostra a responsabilidade do Governo em trazer esse s investimentos que vão transformar a cidade”.

Quem mora na Vila Maria comemora a construção de um quartel do Corpo de Bombeiros. A obra está bem no início. “Já temos uma unidade da Polícia Militar, agora vai ficar ainda melhor. Aqui é um ótimo lugar para se viver”, conta Lindalva Luiza da Silva, 60, que mora com marido, um filho e um neto.

A dona de casa Rosane Aparecida, 38 anos, mora há um ano e meio no bairro com o marido e três filhos. “Com certeza é uma benção para nós receber esse quartel. Não tenho o que reclamar”, disse.

O governador também entregou a ponte de concreto construída sobre o córrego Bálsamo. A travessia tem 30 metros de comprimento por seis de largura. Em Rio Brilhante, o Governo do Estado investiu R$ 3,2 milhões em parceria com o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, na construção de duas pontes.

A outra, sobre o Rio Brilhante, fica localizada na MS-156 e tem 120 metros de extensão por seis metros de largura. Ela custou R$ 2,17 milhões e foi entregue no ano passado.

Funcionário de uma usina de cana-de-açúcar, Josimar Gimenez, 29 anos, precisa atravessar rotineiramente a ponte de concreto armado sobre o córrego Bálsamo, na rodovia MS-470, entregue pelo Governo do Estado. “Eu trabalho há três anos na usina e passo aqui sempre. Antes, quando era de madeira, era ruim. Era preciso passar com cuidado”.

Asfalto

No bairro Manoel das Neves, os moradores estão felizes com as obras de pavimentação e drenagem. O governador Reinaldo Azambuja assina convênio que formaliza o repasse de R$ 5 milhões para o município.

A cozinheira Idécia Fernandes de Oliveira, 69 anos, mora com o filho há um ano no bairro e elogia o investimento. As máquinas trabalham neste momento na frente da casa dela. “Aqui é um local de muita poeira. Agora vai ficar bem melhor. Eu rezo para esses homens que estão trabalhando”, contou.

O aposentado Rodolfo Lopes, 67 anos, se mudou há poucos dias para o bairro e também não esconde a satisfação. “Com certeza, isso aqui é muito bom. Facilita o trânsito e sem falar que acaba com essa poeira”, afirmou.

Marlene Marengo, 53 anos, mora há 13 em uma casa na rua Dr. Julio Siqueira com um neto e a mãe. “Aqui o problema é poeira e barro. A poeira entra tudo para dentro de casa. Agora vai ser outra vida”.

Rede de esgoto

O governador Reinado Azambuja assinou ordem de serviço para execução de obras de implantação de 12.223 metros de rede coletora de esgoto, 976 ligações domiciliares e estação elevatória no bairros Nova Rio Brilhante e Pró-Moradia 14. Essas ligações vão levar saúde para famílias como a de Yamara Pereira, que mora com o marido e os dois filhos, de 5 e 12 anos, no bairro Pró-Moradia. “É muito importante para nós a ligação à rede de esgoto. É mais saúde, ainda mais para quem tem crianças”, disse.