Rio bate novo recorde de calor e sensação térmica ultrapassa 48ºC

A sensação térmica no município do Rio de Janeiro atingiu hoje (16) novo recorde: foram registrados 48,6°C em Guaratiba, na zona oeste da cidade. Esse valor foi verificado em uma das sete estações da rede do Alerta Rio, órgão da prefeitura. A leitura foi feita às 15h15, quando a temperatura máxima era de 35,8°C e a umidade relativa do ar estava em 61,9%.

Neste início de ano de 2017, a maior sensação tinha sido alcançada no dia 4, com 48,2°C, na estação da Barrada Tijuca/Riocentro, também na zona oeste do Rio. No ano passado, o dia com a maior sensação térmica foi 11 de dezembro, com 49,3°C, também na estação Barra/Riocentro.

No momento, as praias do Rio, principalmente as da zona sul e da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, no outro extremo da cidade, estão com mar calmo, água em torno dos 22°C, sem oferecer perigo para os banhistas. O tom verde-claro da água das praias, que lembra o mar do Caribe, permanece desde o início do ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para esta terça-feira (17) é de céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva em áreas isoladas durante a madrugada. A mínima da madrugada ficará em torno dos 23ºC e a máxima pode atingir os 36ºC.

