Rio: Batalhão de Choque recupera parte de carga roubada de caminhão dos Correios

Policiais militares do Batalhão de Choque recuperaram parte de carga roubada de um caminhão de entrega dos Correios, em operação próximo a localidade conhecida como Matinha, no morro do São João, na zona norte do Rio. Viaturas foram deslocadas para apreensão do material e, posteriormente, irão ao 24° DP para formalização da ação policial.

As Forças Armadas e as polícias estaduais e federais realizam desde a madrugada deste sábado, 5, a Operação Onerat, de combate ao roubo de cargas, crime que cresceu muito nos últimos meses no Estado. Ruas foram interditadas e os espaços aéreos tem restrições para aeronaves civis nas áreas onde ocorrem as ações policiais.

Além da carga do caminhão, que foi roubado na última sexta-feira, 4, o Batalhão do Choque apreendeu 370 pinos de cocaína, uma granada, um rádio transmissor e um capa de colete balístico no morro do São João, zona norte do Rio. Na Avenida Henrique Duque Estrada, policiais apreenderam uma pistola e uma réplica.

A ação marca o começo da segunda fase da integração da segurança estadual com o Governo Federal e tem como objetivo cumprir 55 mandados: 40 de prisão e 15 de busca e apreensão. A operação é acompanhada por representantes das corporações envolvidas desde às 3h30.

