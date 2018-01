Rio antecipa fracionamento da vacina contra febre amarela para 25 de janeiro

Rio de Janeiro - Postos de saúde amanhecem com filas para a vacinação contra a febre amarela. ( Tânia Rêgo/Agência Brasil) - Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro antecipou para 25 de janeiro o início do fracionamento das doses de vacina contra febre amarela. Nessa semana, o secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Júnior, havia dito que o fracionamento seria feito apenas a partir do dia 19 de fevereiro, quando começa a campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Porém, Teixeira destacou que o fracionamento poderia ser feito antes em caso de necessidade.

Segundo nota divulgada pela SES, a antecipação ocorre “em alinhamento com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e com o objetivo de construir uma estratégia conjunta de enfrentamento da febre amarela”.

A secretaria destaca que, desde janeiro de 2017, já vem adotando medidas preventivas, antes mesmo de registrar casos no território fluminense, com a criação de cinturões de bloqueio, “recomendando a vacinação contra a febre amarela principalmente em municípios de divisa com Espírito Santo e Minas Gerais”, que são as áreas de risco para a doença. “Vale destacar que, desde julho do ano passado, todos os 92 municípios do estado já estão incluídos na área de recomendação da vacina”.

A dose fracionada, que tem capacidade de imunização de 8 anos, passará a ser aplicada em pessoas maiores de 2 anos até 59 anos não vacinadas, mulheres não vacinadas que estejam amamentando crianças maiores de 6 meses e idosos não vacinados, após avaliação de serviço de saúde.

Mesmo com o início do fracionamento, devem tomar a dose integral crianças de 9 meses a 2 anos, pessoas com condições clínicas especiais, gestantes e viajantes internacionais que precisem do comprovante. A dose plena só precisa ser tomada uma vez na vida, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dia D

No próximo dia 27, a Secretaria de Saúde do Rio realiza o Dia D de vacinação contra a febre amarela nos 92 municípios do estado. Durante a ação, a vacina será disponibilizada nas unidades básicas de Saúde, unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), instalações montadas pela secretaria estadual e também nos quartéis do Corpo de Bombeiros.

A campanha de vacinação do Ministério da Saúde será feita em 15 municípios fluminenses entre os dias 19 de fevereiro e 9 de março: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica.