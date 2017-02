Rio amplia número de municípios com vacinação contra a febre amarela

O Estado do Rio ampliou nesta terça-feira, 7, a área de vacinação preventiva de bloqueio contra a febre amarela. São mais cinco municípios incluídos, localizados na divisa com Minas Gerais: Valença, Rio das Flores, Quatis, Itatiaia e Resende.

A decisão da Secretaria Estadual de Saúde foi tomada com base na avaliação do cenário epidemiológico do Estado vizinho, com o objetivo de criar um "cinturão de imunização" para impedir a entrada do vírus no território fluminense. No total, são 21 cidades neste grupo.

No dia 25 de janeiro, foi pedida uma remessa de 350 mil doses ao Ministério da Saúde para abastecer os estoques de 16 municípios localizados nas dividas com MG e ES selecionados pela secretaria. A avaliação é de que a entrada do vírus no Rio é pouco provável, mas a secretaria considera que o "cinturão" em áreas consideradas mais vulneráveis é a melhor forma de resguardar a totalidade da população. A eficácia da vacina supera 90%.

Em Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Resende e Valença, a vacinação será feita apenas em regiões específicas, não sendo necessária para toda a população. A imunização deve ser feita em pessoas com idades entre 9 meses e 60 anos.

No pior surto de febre amarela já registrado em Minas, 55 pessoas morreram, e outros 78 óbitos estão sendo investigados.

Veja Também

Comentários