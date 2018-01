Rio acumula em 12 horas 30% da média mensal de chuva para janeiro

O município do Rio está em estágio de atenção desde as 19h35 deste domingo (7) por causa da forte chuva das últimas horas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o acumulado de chuva nas últimas 12 horas no município representa 30% da média mensal do mês de janeiro.



Os dados têm como base as informações registradas no sistema. No momento, o tempo permanece instável na cidade. O céu vai de nublado a encoberto e estão previstas pancadas de chuva isoladas no período da tarde até a noite. Os ventossão predominantemente moderados, com ocasionais rajadas de intensidade forte no período da noite.

Devido à chuva, ocorrências como alagamentos e queda de árvores foram registradas em vários bairros. Ainda existem problemas na Estrada Santa Maria, na altura da Estrada do Tingui, em Campo Grande, onde houve afundamento da pista e queda de um poste de energia elétrica. A estrada foi interditada nos dois sentidos para que a Defesa Civil municipal e equipe da concessionária Light possam trabalhar com mais facilidade para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na região.

O Rio Acari transbordou perto da estação do metrô no bairro e ainda há bolsões d’água na pista. A maior parte da água já escoou e está dando passagem para veículos no trecho. No Itanhangá, na Barra da Tijuca, um poste caiu, e a Avenida Souza Filho está interditada ao tráfego. Em Jacarepaguá, a Avenida Olof Palme está bloqueada perto do Riocentro, devido ao transbordamento de um rio que passa ali perto. Por causa do alagamento da pista, o acesso ao Riocentro está com restrições.

A concessionária Riogaleão e a Infraero informaram que os aeroportos Internacional Antonio Carlos Jobim/Galeão, na Ilha do Governador, e o Santos Dumont, na região central da cidade, operaram com auxílio de instrumentos para operações de pouso e decolagem em grande parte da manhã. Agora à tarde, as operações estão normalizadas. Até as 11h, dos 63 voos previstos para o Galeão, oito atrasaram e um foi cancelado. No Santos Dumont, dos 27 voos programados, 12 atrasaram e seis foram cancelados.

A previsão do Alerta Rio para as próximas horas é de pancadas de chuva em pontos isolados da cidade. Para esta terça-feira (9), há previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. Pela manhã, o céu fica nublado, mas a tendência do tempo é melhorar durante decorrer do dia.