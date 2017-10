Rio: acidentes em rodovias deixaram três mortos e 84 feridos no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal registrou 73 acidentes nas estradas federais do Rio de Janeiro no feriadão de Nossa Senhora Aparecida (de 12 a 15 de outubro). Pelo menos três pessoas morreram e 84 ficaram feridas.

Um dos acidentes ocorreu no final da noite de ontem (15). O atropelamento de um animal na BR-040 deixou o motorista morto e dois passageiros do carro feridos, na altura de Itaipava. As duas pessoas foram encaminhadas ao hospital.

Na tarde de domingo, a colisão entre um caminhão e um automóvel, na BR-101, deixou uma mulher morta, além de um homem e três crianças feridas, na altura de Campos dos Goytacazes.

Policiais rodoviários também fizeram ações para coibir a criminalidade. Foram apreendidas duas armas e recuperados 15 veículos que haviam sido roubados. Ao todo, 47 pessoas foram presas pelos agentes federais.



