Rio abre Semana da Saúde com foco na importância da doação de sangue

Com foco na prevenção em saúde e na importância do ato de doar sangue, o governo do Rio de Janeiro promove, de hoje (21) até a próxima sexta-feira (24), na Cinelândia, centro do Rio, mais uma Semana da Saúde.

Além da tradicional doação de sangue do Hemorio e dos serviços de prevenção em saúde, o evento promovido pela Secretaria de Estado de Saúde passou a contar com a parceria do Departamento de Trânsito - que vai montar amanhã uma estrutura itinerante – o Detran Presente – que fará atendimento no local.

Cerca de 15 mil pessoas são esperadas no evento até a próxima sexta-feira, com acesso a serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e colesterol e orientação sobre alimentação saudável e cuidados com a saúde.

O público também poderá ser vacinado contra a febre amarela, fazer teste rápido de hepatite, ultrassonografia óssea (exame para detectar osteoporose), atendimento dermatológico – incluindo prevenção e diagnóstico de hanseníase – e odontológico, além de avaliação com endocrinologistas. Como parte do Novembro Azul, os homens poderão se consultar com urologistas e realizar o teste de PSA.

A estrutura contará com cerca de 350 funcionários da saúde, e voluntários, que trabalharão diariamente na prestação de serviço à população.

Para secretário da Saúde, Luiz Antônio Teixeira, o objetivo é, principalmente, chamar a atenção da população para a importância da prevenção e para a doação de sangue.

“A Semana da Saúde é dos maiores eventos de saúde pública e tem como objetivo despertar na população a consciência da prevenção e da doação. No ano passado, tivemos uma resposta muito positiva e chegamos a atender a mais de 4.500 pessoas. Neste ano, reunimos um número maior de serviços e esperamos receber cerca de 15 mil pessoas”, disse.

Novembro Azul

Para marcar o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer da próstata, a ação contará com um estande dedicado à Saúde do Homem, no qual os visitantes podem participar de palestras e passar por consultas com especialistas, além de realizar exames de PSA para investigação de tumores na próstata.

De acordo com o Palácio Guanabara, na campanha do ano passado, cerca de 1.140 homens foram atendidos e, destes, 126 foram encaminhados para acompanhamento, por estarem com os níveis de PSA alterados.

Febre amarela

Durante o evento serão feitas ações preventivas contra a febre amarela, a exemplo da campanha estadual de vacinação que vem sendo feita em todos os 92 municípios do estado.

Até agora foram distribuídas mais de 6,6 milhões de doses da vacina. Durante o evento, quem ainda não tomou a dose e está dentro do público-alvo poderá se imunizar. A recomendação é que pessoas de 9 meses a 60 anos tomem a vacina.

“Ainda temos um percentual importante da população que não está imunizada, por isso tomamos a decisão de oferecer a vacinação durante todos os dias de evento” afirmou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe.

Detran

Para facilitar o acesso do cidadão aos serviços prestados pelo órgão, o Detran-RJ montou uma estrutura itinerante. Com isso, nesta 37ª edição do Detran Presente, será possível emitir o licenciamento anual sem vistoria, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, tirar a primeira ou a segunda via da Carteira de Identidade e dar entrada em recursos contra multas, entre outros serviços.

Doação de sangue

A estrutura do Hemorio estará no local coletando bolsas de sangue para o hemocentro. A expectativa é captar cerca de 500 bolsas diárias, com 50 profissionais envolvidos no atendimento, que será feito das 7h às 17h.

O diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim, considera a doação de sangue uma iniciativa importante da população na medida em que “as bolsas de sangue coletadas nesse período garantem que o estoque do Hemorio seja suficiente para abastecer as unidades de saúde nas festas de fim de ano, quando o número de doações cai bastante”.

A secretaria ressalta o fato de que uma das grandes novidades deste ano é a participação dos profissionais de endocrinologia no evento, o que possibilita tirar dúvidas sobre doenças crônicas como a obesidade, diabetes e hipertensão.

“Além de medir a glicose, aferir a pressão e medir o colesterol, quem comparecer à Cinelândia, poderá se submeter a uma avaliação corporal na balança de bioimpedância, teste que mede, através de uma leve corrente elétrica, a quantidade de água, gordura e a massa magra no corpo auxiliando o diagnóstico da obesidade e a estratificação do risco cardiovascular dos pacientes”.