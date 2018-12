Rio, 40°C: é a chegada do verão

O último dia de primavera no Rio de Janeiro foi marcado por altas temperaturas, que chegaram a 38 °C, segundo a Climatempo. A expectativa é que nesta sexta-feira, 21, o primeiro dia do verão, seja ainda mais quente. A projeção é de que a temperatura bata os 40°C na capital fluminense.

A expectativa é que a nova estação, que começa oficialmente às 20h23, traga temperaturas médias altas e temporais na região Sudeste.

Após dois dias de recorde de calor, a temperatura em São Paulo teve uma leve queda. Às 16 horas foi registrado 33ºC no Mirante de Santana, na zona norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dois maiores valores para o ano tinham sido registrados no dias anteriores, com máximas de 34,4ºC e 34ºC.

A previsão para os próximos dias é de que as temperaturas se mantenham acima dos 30ºC. Para esta sexta-feira, a máxima prevista é de 33ºC. A partir de domingo, elas devem cair, chegando a 27ºC. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.