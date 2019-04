Riedel aposta em gestão voltada à reforma, tecnologia e empreendedorismo

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel - (Foto: Divulgação/Alexsandro Nogueira)

“Reformar o Estado é fundamental para garantir o desenvolvimento econômico, social e a eficiência dos serviços públicos”, resumiu nesta quarta-feira (17.4) o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, sobre as medidas adotadas pelo governo para a modernização de Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao programa de rádio da FM 102, ele destacou as decisões importantes tomadas na administração Reinaldo Azambuja e a criação de um legado para os próximos anos.

Temas como reforma da previdência, aumento da jornada de trabalho, enxugamento da máquina pública, turismo, além de inovação e mudança de conceitos no agronegócio também pautaram o programa.

Nesses quase cinco anos à frente da Segov, Riedel defende a política do empreendedorismo, tecnologia e inovação, além de uma gestão ousada e reformadora, para resultados efetivos nos próximos anos, ao invés de ações populistas e imediatistas. “São esses conceitos que vão delinear o mapa do desenvolvimento do Estado. Somos um estado promissor e cheio de oportunidades para investidores”.

Ao jornalista Tatá Marques, que comanda o programa, o secretário ressaltou: “Estamos fazendo o que precisa ser feito. Com critério e eficiência nos gastos, foi possível reduzir despesas e ainda manter investimentos. O País atravessa um momento difícil e rediscutir o modelo administrativo é fundamental para avançarmos”.