Ricardo Ayache ministra palestra com o tema “Gestão Empreendedora na Saúde”

O deputado estadual Felipe Orro participou hoje do 7º Encontro Estadual de Vereadores, que é promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. Na abertura do evento, que aconteceu na Assomasul, o palestrante foi o médico Ricardo Ayache, Diretor-Presidente da Cassems, que abordou o tema “Gestão Empreendedora na Saúde”.

Para o vice-presidente da União das Câmaras de Vereadores, Sérgio Nogueira, estes encontros servem para qualificar ainda mais os representantes da sociedade, para que os serviços oferecidos sejam sempre de qualidade. “Todos os meses fazemos estes encontros, e neste ano já é o sétimo. A nossa intenção é continuar capacitando os vereadores para que as legislaturas sejam sempre eficientes”, falou.

O palestrante da manhã, Ricardo Ayache destacou a importância dos vereadores praticarem uma gestão com responsabilidade. “Abordo nesta apresentação como a Cassems conseguiu por meio de uma gestão eficiente, chegar onde chegou, que nesta semana foi reconhecida como 940ª maior empresa do país, em apenas 16 anos desde sua criação. Isso prova que uma gestão bem feita faz toda a diferença”, pontuou Ayache.

Felipe Orro também reconheceu a importância da qualificação dos parlamentares. “O vereador esta no dia a dia dos municípios, ele sabe de todos os problemas da comunidade onde ele está inserido, se ele estiver bem capacitado fará um atendimento melhor para a população e os problemas serão solucionados com mais propriedade”, defende.

